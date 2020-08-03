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    Семак рассказал о подготовке «Зенита» к Суперкубку России

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о подготовке команды к предстоящему старту сезона.

    Сергей Семак
    Сергей Семак

    «К сожалению, перерыв совсем небольшой, не получится внести какие-то большие изменения ни в подготовку, ни в состав, — приводит слова Семака официальный сайт клуба. — Главное — дать ребятам возможность восстановиться, подвести их к Суперкубку в хорошем функциональном состоянии. И через Суперкубок — к первому официальному матчу в чемпионате России», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

    Тренер также прокомментировал то, что для «Зенита» сезон стартует тремя выездными играми.

    «Сложно. График непростой, но таков календарь, для всех он практически одинаковый. Мы понимаем, что будем больше играть дома в холодное время, поздней осенью и в начале весны, а сейчас нам нужно потерпеть. Мы должны готовиться и стараться набирать максимум из того, что можем сделать».

    Матч за Суперкубок России, в котором «Зенит» сыграет с «Локомотивом», состоится 7 августа. 0

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