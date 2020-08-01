ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуДоминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • 07:58
    • «Хьюстон» обыграл «Даллас» в овертайме, «Милуоки» одолел «Бостон»
  • 20:02
    • Юран связывает свой уход из «Химок» с решением «Спартака»
  • 01:05
    • «Пари Сен-Жермен» — обладатель Кубка французской лиги
  • 22:41
    • «Вашингтон» не будет обсуждать с Овечкиным контракт до окончания сезона НХЛ
  • 22:29
    • Квят потеряет пять мест на старте Гран-при Великобритании
    Все новости спорта

    Легион Таллин — Пайде: онлайн-трансляция матча начнется в 16:00

    Легион Таллин — Пайде: смотреть онлайн, прямая трансляция (01.08.2020)

    Футбол
    В 16:00 в Премиум-лиге Эстонии начнётся матч «Легион Таллин» — «Пайде».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    Последний матч между собой: «Пайде» — «Легион Таллин» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 2:2.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Легион Таллин» — «Пайде». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

    Кроме того, прямо сейчас вы можете сделать ставку на этот матч, получив бонус до 16 000 рублей! 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Доминирование «Юве». Сможет ли «Интер» или «Милан» прервать гегемонию туринцев?
  • 00:49
    •
  • Прогноз
  • «Арсенал» — «Челси»
  • 1.88
  • Сегодня в 19:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Будут ли соперники осторожничать в дерби?
  • «Арсенал» — «Челси». Прогноз и ставки
  • 1.88
    •
  • Сможет ли «Лацио» обогнать «Интер» или «Аталанту»?
  • «Наполи» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Встреча в Бергамо подарит результативное зрелище
  • «Аталанта» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.89
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей Играть20 000 рублей новым игрокам ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.24
  • Экспресс дня 1 августа
  • Сегодня в 21:45
    •  1.88
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Наполи — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.89
  • Прогноз на матч Аталанта — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Милан — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.64
  • Прогноз на матч Эдмонтон — Чикаго
  • Хоккей
  • Сегодня в 22:00
    •  1.81
  • Прогноз на матч Арсенал — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.76
  • Прогноз на матч Ювентус — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.66
  • Прогноз на матч Нью-Йорк Сити — Портленд Тимберс
  • Футбол
  • Завтра в 05:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры