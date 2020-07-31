Динамо Брест — Витебск: смотреть онлайн, прямая трансляция (31.07.2020)

В 20:30 Белоруссия. Высшая лига начнётся матч

Последний матч между собой: «Витебск» — «Динамо Брест» 1:0 (полная статистика встреч).

У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 4:0.

«Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 4:0 (победит «Динамо Брест»).

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