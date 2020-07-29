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    Смольников с радостью принимает новый вызов

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    Экс-защитник «Зенита» Игорь Смольников прокомментировал свой уход из петербургского клуба.

    Игорь Смольников
    Игорь Смольников

    «За 7 лет "Зенит" стал для меня настоящей семьей, а Петербург — домом, который я люблю всем сердцем. Бесконечно признателен всем болельщикам за поддержку, которую я чувствовал на протяжении этих семи лет.

    Искренне благодарю команду, руководство и каждого человека, который самоотверженно, не жалея себя, отдавал силы за наш родной "Зенит".

    Семь лет вместили в себя три чемпионства, два кубка и Суперкубок России, но главной наградой всегда было то, что каждый раз, выходя на поле в футболке со стрелкой на груди, я видел, как тысячи людей на трибунах встают за нас, разделяя с нами и победы, и поражения.

    Эти бесценные воспоминания я буду беречь до конца жизни.

    Хочу поблагодарить клуб за предложение продлить мой контракт, но я принял решение покинуть "Зенит". Для меня и моей семьи это непростой шаг. Повторюсь, Петербург стал для нас домом. Однако я ухожу с легким сердцем и чувством удовлетворения от проделанной работы, так как знаю, что отдавал всего себя ради наших общих целей.

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    • Впереди новый вызов и я с радостью принимаю его!», — приводит слова Смольникова официальный сайт «Зенита». 0

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