Слуцкий: Деспотович полностью адаптирован к РПЛ

Главный тренерпрокомментировал подписание форварда, а также рассказал о подготовке к новому сезону.

«Мы возобновили занятия, поэтому я особо не чувствую, что у нас прошел отпуск, началась новая предсезонка. Всё нормально, нет никаких изменений по сравнению с тем, как было пять дней назад.

Тот же Меркулов с нами тренируется уже очень давно, он уже давно влился в нашу атмосферу. Деспотович тоже вряд ли будет менять атмосферу, потому что он иностранец, а, как правило, атмосферу все-таки несут в себе люди, которые в команде более продолжительный промежуток времени.

Действительно, это классный форвард. Я уже говорил, что у нас были варианты из дальнего зарубежья, футболисты, которые не имели опыта игры в российской Премьер-лиге.

Но мы подумали, что если есть возможность подписать такого качественного нападающего, который уже всё показал внутри РПЛ, полностью адаптирован к нашему чемпионату, то, конечно, это будет приоритетный вариант», — сказал Слуцкий в видеоинтервью клубному YouTube-каналу. 0