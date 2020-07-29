ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Гвардиола не сумел удержать «Сити» на вершинеТоп-5 лузеров сезона в АПЛ
  • 12:11
    • «Зенит» попрощался с сербским защитником
  • 11:26
    • Смольников и Шатов покинули «Зенит»
  • 12:34
    • СМИ: Глушаков не просил у «Спартака» зарплату в 1,5 миллиона евро
  • 11:57
    • АПЛ представила мяч на следующий сезон
  • 11:41
    • Защитник «Милана» отказался переходить в «Локомотив»
    Все новости спорта

    Шатов намерен связать свою жизнь после футбола с Санкт-Петербургом

    Футбол Зенит РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший полузащитник «Зенита» Олег Шатов поделился эмоциями после ухода из петербургского клуба.

    Олег Шатов
    Олег Шатов

    «Это было увлекательное путешествие длиною в семь лет. За это время у нас было много ярких побед: это три чемпионства, два Кубка и два Суперкубка России, это хорошие игры в Лиге чемпионов и в Лиге Европы. Хочу сказать большое спасибо городу, который стал для меня родным, домом и крепостью для меня и для моей семьи.

    Я хочу сказать спасибо партнерам по команде, которые делали меня сильнее. Несмотря ни на что мы всегда оставались одной командой, единым целым и шли к достижению нашей цели. Хочу поблагодарить медицинский, тренерский и административный штаб и всех людей, которые работают на благо "Зенита".

    Отдельно хочу поблагодарить наших болельщиков, которые гнали нас вперед, всегда были рядом — и после поражений, и в те счастливые минуты, когда мы побеждали. Низкий вам поклон. Я буду всегда помнить вас и любить, для меня вы точно лучшие.

  • Смольников и Шатов покинули «Зенит»
  • Читайте по теме

    • Всем до скорой встречи, увидимся на футбольных полях! Я не прощаюсь — я говорю до свидания. Вся моя жизнь после футбола будет связана с Санкт-Петербургом», — цитирует Шатова официальный сайт «Зенита». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 21-27 июля
  • 27/07/2020 в 20:10
    •
  • Прогноз
  • «Лацио» — «Брешиа»
  • 1.63
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Обыграет ли «Лацио» аутсайдеров крупно?
  • «Лацио» — «Брешиа». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Сможет ли «Брентфорд» отыграться?
  • «Брентфорд» — «Суонси». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • «Сампдория» и «Милан» в этот раз должны забить больше
  • «Сампдория» — «Милан». Прогноз и ставки
  • 1.69
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    6.32
  • Экспресс дня 29 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.63
  • Прогноз на матч Лацио — Брешиа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Брентфорд — Суонси
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  1.69
  • Прогноз на матч Сампдория — Милан
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.67
  • Прогноз на матч Торино — Рома
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.83
  • Прогноз на матч Фиорентина — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Аделаида Юнайтед — Перт Глори
  • Футбол
  • Завтра в 12:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Кальяри — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.73
  • Прогноз на матч Сассуоло — Дженоа
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры