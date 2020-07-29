«Интер» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

Миланскийодержала домашнюю победу над(2:0) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

На 11-й минуте «Интер» развил свою атаку после отбора на половине поля соперника, Бираги отпасовал в центр, а Д'Амброзио аккуратным ударом в касание отправил мяч низом в угол ворот, поймав Мерета на противоходе.

На 74-й минуте Мартинес взял игру на себя, протащил мяч по центру, не стал входить в штрафную, выбрав удар под дальнюю штангу — Мерет не дотянулся.

Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».

Напомним, ранее «Ювентус» оформил досрочное чемпионство. «Наполи» находится на седьмой строчке. 0