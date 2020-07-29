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    «Интер» обыграл «Наполи» и вернулся на второе место в Серии А

    «Интер» — «Наполи»: счет матча 2:0, обзор голов

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    Миланский «Интер» одержала домашнюю победу над «Наполи» (2:0) в матче 37-го тура чемпионата Италии.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    На 11-й минуте «Интер» развил свою атаку после отбора на половине поля соперника, Бираги отпасовал в центр, а Д'Амброзио аккуратным ударом в касание отправил мяч низом в угол ворот, поймав Мерета на противоходе.

    На 74-й минуте Мартинес взял игру на себя, протащил мяч по центру, не стал входить в штрафную, выбрав удар под дальнюю штангу — Мерет не дотянулся.

    Миланский клуб вышел на второе место в таблице Серии А. «Интер» за тур до окончания чемпионата на одно очко опережает «Аталанту».

    Напомним, ранее «Ювентус» оформил досрочное чемпионство. «Наполи» находится на седьмой строчке. 0

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