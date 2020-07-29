Гацкан вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Александр Гацкан
globallookpress.com
«Крылья» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина.
Ранее сообщалось, что 36-летний футболист покидает самарский клуб в статусе свободного агента.
В первой тренировке «Крыльев Советов» в рамках подготовки к новому сезону приняли участие и пять игроков из «Чертаново» — Владислав Сарвели, Данил Пруцев, Роман Ежов, Юрий Горшков и Максим Витюгов.
В минувшем сезоне Гацкан провел за «Крылья Советов» 23 матча в РПЛ, в которых сделал одну голевую передачу. 0