Гацкан вернулся в расположение «Крыльев Советов»

Полузащитник «Крыльев Советов»прибыл в расположение клуба, сообщает пресс-служба самарцев.

«Крылья» провели первую тренировку под руководством нового главного тренера Игоря Осинькина.

Ранее сообщалось, что 36-летний футболист покидает самарский клуб в статусе свободного агента.

В первой тренировке «Крыльев Советов» в рамках подготовки к новому сезону приняли участие и пять игроков из «Чертаново» — Владислав Сарвели, Данил Пруцев, Роман Ежов, Юрий Горшков и Максим Витюгов.

В минувшем сезоне Гацкан провел за «Крылья Советов» 23 матча в РПЛ, в которых сделал одну голевую передачу. 0