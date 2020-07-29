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    Источник: В контракте Гайча с ЦСКА будет сумма отступных в 30 миллионов евро

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    Стали известны подробности контракта ЦСКА с нападающим «Сан-Лоренсо» Адольфо Гайчем.

    Адольфо Гайч
    Адольфо Гайч

    Соглашение будет рассчитано на пять лет. Сумма трансфера составит 8,5 млн евро.

    Если армейцы потом продадут игрока за сумму, превышающую эту, то аргентинский клуб получит 20 процентов от последующей продажи игрока.

    Как сообщает TyC Sports, в контракте Гайча с армейцами будут прописаны отступные в размере 30 миллионов евро.

    21-летний футболист в среду пройдет тест на коронавирус, после чего он должен вылететь в Россию.

    В нынешнем сезоне Гайч провел за «Сан-Лоренсо» 13 матчей, в которых забил 5 голов и сделал 1 результативную передачу. 0

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