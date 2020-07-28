Гендиректор «Зенита»: В каких-то месяцах календарь мог бы быть и получше

Генеральный директор «Зенита»считает важным, чтобы календарь нового сезона РПЛ учитывал интересы клубов, выступающих в еврокубках.

«Календарь изучили. В каких-то месяцах он мог бы быть и получше, но в целом он учитывает, что "Зенит" играет в Лиге чемпионов.

Важно, чтобы интересы наших клубов, выступающих в еврокубках, были учтены. На первый взгляд, такая же ситуация с "Локомотивом" и другими клубами», — приводит слова Медведева ТАСС.

До паузы на сентябрьские матчи с участием сборных в шести турах РПЛ «Зенит» проведет четыре игры на выезде: против волгоградского «Ротора» (первый тур, 8-11 августа), «Ростова» из Ростова-на-Дону (второй тур, 14-17 августа), а также московских «Динамо» (пятый тур, 25-27 августа) и «Локомотива» (шестой тур, 28-30 августа).

Календарь и таблица РПЛ

Домашними до первой паузы для сине-бело-голубых будут игры со столичным ЦСКА (третий тур, 18-20 августа) и «Тамбовом» (четвертый тур, 21-24 августа).

«Обычно на это [большое количество выездных игр на старте сезона] жалуются, но с учетом того, что зимой мы благодаря крыше без проблем можем играть у нас, мы согласились с этой линией и не давали отрицательных комментариев.

Пойдет ли "Зениту" в плюс то, что в начале чемпионата команда сыграет с тремя топ-соперниками? Самое главное, что это пойдет в плюс болельщикам», — отметил гендиректор «Зенита».

Полностью календарь РПЛ на сезон 2020/2021 уже опубликован на LiveSport.Ru. В календаре можно кликнуть на название одной или двух команд, все их матчи будут подсвечены для более удобного поиска. 0