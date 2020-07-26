Вест Хэм — Астон Вилла. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Вест Хэм»: Лукаш Фабиански, Анджело Огбонна, Исса Диоп, Райан Фредерикс, Ben Johnson, Марк Ноубл, Джаррод Боуэн, Пабло Форнальс, Томаш Соучек, Деклан Райс, Майкл Антонио.
«Астон Вилла»: Пепе Рейна, Эзри Конса, Мэтт Таргетт, Фредерик Гильберт, Тайрон Мингс, Дуглас Луис, Джон МакГинн, Конор Хурихейн, Джек Грилиш, Трезеге, пМбвана Алли Самата.
Предыдущий матч соперников: «Астон Вилла» — «Вест Хэм» 0:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вест Хэм» со счетом 2:1. 0