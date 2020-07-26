ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Зенит» — «Химки»Золотой дубль Семака. «Зенит» на классе одолел «Химки», но для ЛЧ этого мало
  • 20:07
    • «Ман Сити» разгромил «Норвич»
  • 19:59
    • «МЮ» обыграл «Лестер» и завоевал путевку в ЛЧ
  • 19:58
    • «Челси» обыграл «Вулверхэмтон» и финишировал четвертым в АПЛ
  • 19:57
    • «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»
  • 20:57
    • Де Брейне стал лучшим ассистентом АПЛ, повторив рекорд Анри
    Все новости спорта

    Источник: Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

    Футбол Ахмат РПЛ Футбол России Крылья Советов Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Бывший главный тренер «Крыльев Советов» Андрей Талалаев возглавил грозненский «Ахмат».

  • 15 000
    • Уникальный кешбэк для новичковЗабрать!

    По информации «Чемпионата», стороны подписали договор сроком на три года.

    Во время переговоров обсуждалось двухлетнее соглашение, но в последний момент тренеру предложили контракт на три года, который специалист подписал.

    В минувшем сезоне Талалаев сначала тренировал «Химки», а за 6 туров до финиша РПЛ возглавил «Крылья Советов», которые заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.

    25 июля 47-летний специалист покинул самарскую команду.

    С «Ахматом» в сезоне-2019/20 работал Игорь Шалимов. Грозненцы заняли 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Опять тройка. Берг затащил «Краснодар» в Лигу чемпионов
  • 22/07/2020 в 23:56
    •
  • Прогноз
  • «Ювентус» — «Сампдория»
  • 1.65
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Иммобиле продолжит возглавлять бомбардирскую гонку?
  • «Верона» — «Лацио». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
  • Как завершится предпоследний домашний матч «Юве»?
  • «Ювентус» — «Сампдория». Прогноз и ставки
  • 1.65
    •
  • Расслабится ли «Кротоне» после выхода в Серию А?
  • «Кротоне» — «Фрозиноне». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.91
  • Экспресс дня 26 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Кротоне — Фрозиноне
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.84
  • Прогноз на матч Эмполи — Козенца
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  5.67
  • Экспресс дня 27 июля
  • Завтра в 21:45
    •  2.04
  • Прогноз на матч Эстерсунд — Хельсинборг
  • Футбол
  • Завтра в 20:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Торонто — Нью-Йорк Сити
  • Футбол
  • Завтра в 03:30
    •  1.66
  • Прогноз на матч Рома — Фиорентина
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры