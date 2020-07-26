Источник: Талалаев подписал контракт с «Ахматом» на три года

Бывший главный тренер «Крыльев Советов»возглавил грозненский

По информации «Чемпионата», стороны подписали договор сроком на три года.

Во время переговоров обсуждалось двухлетнее соглашение, но в последний момент тренеру предложили контракт на три года, который специалист подписал.

В минувшем сезоне Талалаев сначала тренировал «Химки», а за 6 туров до финиша РПЛ возглавил «Крылья Советов», которые заняли 15-е место и вылетели в ФНЛ.

25 июля 47-летний специалист покинул самарскую команду.

С «Ахматом» в сезоне-2019/20 работал Игорь Шалимов. Грозненцы заняли 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата России. 0