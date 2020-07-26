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    Семак: В начале сезона тренеры РПЛ говорили, что нет большой разницы между «Зенитом» и «Локо», «Краснодаром»

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    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос о том, в чем прибавила команда по сравнению с предыдущим сезоном.

    Сергей Семак и Малком
    Сергей Семак и Малком

    «Еще в начале сезона те же другие тренеры, главные тренеры команд Премьер-лиги — все говорили, что большого отрыва в разнице нет между "Зенитом" и между "Локомотивом", "Краснодаром" по составу, по игре.

    Но вот мы промежуток времени — это ноябрь, наверное, — в ноябре мы сделали определенный задел и здорово, конечно, выступили после перерыва, связанного с коронавирусом. Вот те два отрезка, которые мы провели очень уверенно, что позволило в чемпионате выиграть.

    А в Кубке России все матчи были сложные: и игра в Красноярске, и матч в Грозном, естественно, и финал. Конечно, нам приходилось непросто, но я думаю, что ребята заслужили победу. Абсолютно справедливо.

    Вышли в финал, потому что мы были сильнее по игре, создаем больше моментов и в финале были сильнее. Но это футбол, иногда побеждает не самая сильная команда.

    Сегодня справедливость восторжествовала, и победила как раз команда, которая сильнее на данный момент, не умаляя достоинств "Химок", которые сегодня сражались как могли, за это им большое спасибо», — заявил Семак клубной пресс-службе. 0

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