Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Дэнни Ингс, Че Адамс.
«Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.
Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 2:0. 0