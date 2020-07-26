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    «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Саутгемптон — Шеффилд Юнайтед. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

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    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Саутгемптон» — «Шеффилд Юнайтед».

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    Составы команд:

    «Саутгемптон»: Алекс Маккарти, Янник Вестергор, Джек Стивенс, Райан Бертранд, Кайл Уолкер-Питерс, Ориоль Ромеу Видаль, Джеймс Уорд-Праус, Стюарт Армстронг, Нейтан Редмонд, Дэнни Ингс, Че Адамс.

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Крис Башам, Джон Иган, Джек Робинсон, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Джон Флек, Крис Башам, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Билли Шарп.

    Предыдущий матч соперников: «Шеффилд Юнайтед» — «Саутгемптон» 0:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Саутгемптон» со счетом 2:0. 0

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