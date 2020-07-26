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    «Ливерпуль» одержал волевую победу над «Ньюкаслом»

    «Ньюкасл» — «Ливерпуль»: счет матча 1:3, обзор голов

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    В матче заключительного 38-го тура чемпионата Англии «Ньюкасл» потерпел домашнее поражение от «Ливерпуля» со счетом 1:3.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Счет был открыт уже на 30-й секунде. Хозяева заработали штрафной в центре поля, Шелви из глубины сделал длинный заброс к штрафной — Гейл подхватил мяч, выскочил один на один и пробил мимо Алисона.

    На 38-й минуте мерсисайдцы провели атаку правым флангом, Окслейд-Чемберлен дошёл до лицевой и мягко навесил в штрафную, а ван Дейк высоко выпрыгнул и пробил головой под перекладину.

    На 59-й минуте «Ливерпуль» вышел вперед. Прошел длинный заброс от ван Дейка, Робертсон сделал скидку к штрафной на Ориги — тот сместился в сторону и пробил в дальний нижний угол. Дубравка не дотянулся до мяча.

    На 89-й минуте прошла быстрая атака «Ливерпуля». Мане с левого края ворвался в штрафную, собрал на себя двух соперников, сместился к центру и на исполнение пробил в дальний угол.

    «Ливерпуль» с 99 очками финишировал во главе таблицы АПЛ, «Ньюкасл» с 44 очками — на 13-м месте. 0

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