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    Манчестер Сити — Норвич Сити: онлайн-трансляция матча начнется в 18:00

    Манчестер Сити — Норвич Сити (26.07.2020). Прямая трансляция, онлайн, прогноз

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    В 18:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Манчестер Сити» — «Норвич Сити».

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    Последний матч между собой: «Норвич Сити» — «Манчестер Сити» 3:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:0.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 3:0 (победит «Манчестер Сити»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Манчестер Сити» — «Норвич Сити». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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