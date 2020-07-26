Эвертон — Борнмут. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Шеймус Коулман, Jarrad Branthwaite, Ришарлисон, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Андре Гомеш, Том Дэвис, Мойзе Кин.
«Борнмут»: Арон Ремсдейл, Стив Кук, Адам Смит, Диего Рико, Lloyd Kelly, Дэн Гослинг, Джошуа Кинг, Хефферсон Лерма, Дэвид Брукс, Доминик Соланке, Каллум Уилсон.
Предыдущий матч соперников: «Борнмут» — «Эвертон» 3:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:0.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Эвертон» со счетом 1:0. 0