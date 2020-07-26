Челси — Вулверхэмптон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Челси»: Вилли Кабальеро, Antonio Ruediger, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич, Рис Джеймс, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт, Кристиан Пулишич.
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Ромен Сес, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Леандер Дендонкер, Педру Нету, Рауль Хименес, Диогу Жота.
Предыдущий матч соперников: «Вулверхэмптон» — «Челси» 2:5 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Вулверхэмптон» со счетом 0:1. 0