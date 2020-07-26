Бёрнли — Брайтон энд Хоув Альбион. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Бёрнли»: Ник Поуп, Джеймс Тарковски, Эрик Питерс, Филлип Бардсли, Кевин Лонг, Йоханн Берг Гудмундссон, Джош Браунхилл, Дуайт Макнил, Эшли Вествуд, Крис Вуд, Ник Поуп.
«Брайтон энд Хоув Альбион»: Мэтью Райан, Льюис Данк, Адам Уэбстер, Daniel Burn, Tariq Lamptey, Дэйл Стивенс, Ив Биссума, Alexis Mac Allister, Соломон Марч, Ниль Мопе, Аарон Коннолли.
Предыдущий матч соперников: «Брайтон энд Хоув Альбион» — «Бёрнли» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:2.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 2:2. 0