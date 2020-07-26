Арсенал Лондон — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

Составы команд:
«Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Kieran Tierney, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Rob Holding, Давид Луис, Даниель Себальос, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Джозеф Уиллок, Гранит Джака, Александр Ляказетт.
«Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Роберто Перейра, Трой Дини.
Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Арсенал Лондон» 2:2 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 2:3. 0