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    «Арсенал Лондон» — «Уотфорд». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Арсенал Лондон — Уотфорд. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (26.07.2020)

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    В 18:00 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Арсенал Лондон» — «Уотфорд».

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    Составы команд:

    «Арсенал Лондон»: Дамиан Эмилиано Мартинес, Kieran Tierney, Эйнсли Мэйтленд-Найлс, Rob Holding, Давид Луис, Даниель Себальос, Пьер-Эмерик Обамеянг, Николя Пепе, Джозеф Уиллок, Гранит Джака, Александр Ляказетт.

    «Уотфорд»: Бен Фостер, Крэйг Доусон, Адам Масина, Кико, Кристиан Кабазель, Дэнни Уэлбек, Abdoulaye Doucoure, Уилл Хьюз, Исмаила Сарр, Роберто Перейра, Трой Дини.

    Предыдущий матч соперников: «Уотфорд» — «Арсенал Лондон» 2:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что победит «Уотфорд» со счетом 2:3. 0

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