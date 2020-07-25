«Зенит» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

Фрагмент матча
«Зенит»
На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Химок» — Малком взял инициативу на себя, полез в штрафной в обводку, а Гапон в подкате сбил бразильца.
Артем Дзюба подошёл к мячу и аккуратно уложил его в нижний угол ворот. Лантратов не угадал направление удара.
«Зенит» в четвертый раз в истории и впервые под руководством Сергея Семака завоевал Кубок России. Ранее петербургский клуб выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.
По количеству побед в Кубке России «Зенит» обошел «Спартак». Больше успехов в турнире только у «Локомотива» (восемь) и ЦСКА (семь).
«Химки» во второй раз добрались до финала и во второй раз потерпели поражение. В 2005 году под руководством Павла Яковенко подмосковная команда уступила ЦСКА (0:1).
Кубок России. Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Химки» — 1:0 (0:0)
Гол: Дзюба, 84 — с пенальти«Зенит» (Санкт-Петербург): Кержаков, Караваев (Смольников, 90+2), Ракицкий, Иванович, Дуглас Сантос (Жирков, 76), Барриос, Кузяев, Оздоев (Дриусси, 76), Малком (Шатов, 89), Дзюба, Азмун (Сутормин, 89)«Химки»: Лантратов, Боженов, Гапон, Данилкин, Тихий, Смирнов (Кухарчук, 65), Корян (Алиев, 81), Трошечкин, Мартусевич, Полярус (Конате, 88), Дядюн (Барков, 64)Предупреждения: Дядюн, 35. Азмун, 37. Боженов, 39. Ракицкий, 63. Барков, 90. Кухарчук, 90+1