«Зенит» — «Химки»: счет матча 1:0, обзор гола

Питерскийодержал домашнюю победу над подмосковными(1:0) в финальном матче Кубка России.

На 82-й минуте был назначен пенальти в ворота «Химок» — Малком взял инициативу на себя, полез в штрафной в обводку, а Гапон в подкате сбил бразильца.

Артем Дзюба подошёл к мячу и аккуратно уложил его в нижний угол ворот. Лантратов не угадал направление удара.

«Зенит» в четвертый раз в истории и впервые под руководством Сергея Семака завоевал Кубок России. Ранее петербургский клуб выигрывал трофей в 1999, 2010 и 2016 годах.

По количеству побед в Кубке России «Зенит» обошел «Спартак». Больше успехов в турнире только у «Локомотива» (восемь) и ЦСКА (семь).

«Химки» во второй раз добрались до финала и во второй раз потерпели поражение. В 2005 году под руководством Павла Яковенко подмосковная команда уступила ЦСКА (0:1).