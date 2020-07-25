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    «Зенит» — «Химки»: известны составы команд на финал Кубка России

    «Зенит» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

    Футбол Футбол России Кубок России Зенит Химки
    «Зенит» и «Химки» объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет сегодня, 25 июля, в Екатеринбурге.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

    Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

    «Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

    Запасные: Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

    Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

    Коэффициент на победу «Зенита» в основное время матча — 1,25, на ничью — 6,35, на победу «Химок» — 12,50.

    Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0

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