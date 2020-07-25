«Зенит» — «Химки»: составы, коэффициенты, онлайн

объявили стартовые составы на финальный матч Кубка России, который пройдет сегодня, 25 июля, в Екатеринбурге.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Иванович, Ракицкий, Дуглас Сантос, Кузяев, Оздоев, Барриос, Малком, Дзюба, Азмун.

Запасные: Одоевский, Васютин, Смольников, Осорио, Маммана, Жирков, Шатов, Ерохин, Сутормин, Мусаев, Ригони, Дриусси.

«Химки»: Лантратов, Данилкин, Гапон, Тихий, Смирнов, Мартусевич, Полярус, Боженов, Трошечкин, Корян, Дядюн.

Запасные: Хомич, Кухарчук, Мишуков, Тихонов, Конате, Алиев, Евдокимов, Барков, Генералов, Мурнин, Маляров, Георгиевский.

Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Коэффициент на победу «Зенита» в основное время матча — 1,25, на ничью — 6,35, на победу «Химок» — 12,50.

Прогноз экспертов LiveSport.Ru на матч — здесь. Следить за ходом встречи можно тут. 0