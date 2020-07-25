Талалаев покидает «Крылья Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов»принял решение покинуть свой пост в связи с переходом в другой клуб.

Команда продолжит подготовку к новому сезону по намеченному ранее графику. Руководить командой будут Сергей Корниленко, Владимир Кухлевский и Виктор Гаус.

«Как я говорил ранее, нисколько не жалею о решении возглавить "Крылья Советов" за 6 туров до окончания чемпионата.

Я благодарен руководству клуба и лично Александру Фетисову за оказанное доверие в такой сложный момент.

Отдельно хочу поблагодарить футболистов за профессионализм и за то, что они быстро приняли мои новые требования.

Нам с тренерским штабом удалось встряхнуть команду, перестроить тактические схемы и сделать так, чтобы команда показывала свои лучшие качества на поле.

Мы разочарованы итоговым результатом, но все видели, что команда билась и сделала все от нее возможное. Где-то нам откровенно не повезло, а в концовке в итоговую турнирную таблицу вмешался коронавирус.

Очень жаль, что мы не смогли порадовать самарских болельщиков. За короткое время я понял, как здесь любят футбол и сколько в городе неравнодушных к "Крыльям" людей.

"Крылья" однозначно должны выступать в премьер-лиге. У клуба для этого есть вся инфраструктура. Я не сомневаюсь, что "Крыльям" по силам решить задачу по возвращению в РПЛ за один сезон.

Хочу пожелать всем удачи», — сказал Талалаев клубной пресс-службе. 0