ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Кай ХаверцХаверц, Коутиньо и другие. Топ потенциальных трансферов этого лета
  • 16:02
    • «Зенит» — «Химки»: известны составы команд на финал Кубка России
  • 15:49
    • Слуцкий: В России арбитры ничего не объясняют
  • 15:34
    • «Милан» сделает новое предложение по Алексею Миранчуку
  • 12:50
    • Хави заразился коронавирусом
  • 11:21
    • Влашич — лучший игрок июля в РПЛ
    Все новости спорта

    Слуцкий обеспокоен большим количеством желтых карточек в РПЛ

    Футбол РПЛ Футбол России Рубин Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий обратил внимание на увеличение количества желтых карточек в РПЛ.

    Леонид Слуцкий
    Леонид Слуцкий

    «После возобновления сезона в РПЛ больше всего в Европе показывается желтых карточек. За два тура до окончания сезона я видел статистику: 6,8 карточки за игру. В тройке еще были турецкая лига и украинская. У нас сейчас первый фол — и сразу карточка, карточка, карточка. На мой взгляд, хотя я могу ошибаться, это сделано, чтобы таким образом судьям было удобнее манипулировать игрой.

    Знаете, такой легкий обход ВАР. Потому что при прямой красной карточке повторы нужно смотреть, а при второй желтой ничего смотреть не надо», — сказал Слуцкий в интервью «СЭ».

    «Объясните мне, почему до этого периода в среднем показывалось меньше 4 карточек за игру, а после стало 6,8? Может быть, случайность? Скажу честно, сильно сомневаюсь. Мы выделяемся в целом на фоне всех остальных лиг. Что у нас лига вдруг стала какой-то супергрубой? У нас не появилось принципиально большего количества фолов», — отметил тренер.

    Тренер подчеркнул, что для него «это повод задуматься об определенной стратегии»: «Судьи быстро сажают игроков на желтые карточки — это, может быть, попытка манипулировать игрой, если вдруг такая необходимость возникнет». 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Обнадеживающий финиш. «Спартак» закончил сезон на позитивной ноте
  • 23/07/2020 в 01:59
    •
  • Прогноз
  • «Зенит» — «Химки»
  • 4.00
  • Сегодня в 17:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Зенит» сделает золотой дубль?
  • «Зенит» — «Химки». Прогноз и ставки
  • 4.00
    •
  • Наберет ли «Интер» очки в гостевом поединке?
  • «Дженоа» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 1.64
    •
  • «Порту» постарается прервать неудачную серию против «Браги»
  • «Брага» — «Порту». Прогноз и ставки
  • 1.81
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.77
  • Экспресс дня 25 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.64
  • Прогноз на матч Дженоа — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Брага — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 23:15
    •  1.84
  • Прогноз на матч Наполи — Сассуоло
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.75
  • Прогноз на матч Лестер — Манчестер Юнайтед
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Челси — Вулверхэмптон
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Верона — Лацио
  • Футбол
  • Завтра в 20:30
    •  1.65
  • Прогноз на матч Ювентус — Сампдория
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры