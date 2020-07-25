Слуцкий: В России арбитры ничего не объясняют

Главный тренерсравнил работу арбитров в Нидерландах и России.

«Вот как происходит в Голландии: перерыв, я спокойно подхожу к арбитру, он с улыбкой мне рассказывает, почему в этом эпизоде было принято то или иное решение. После игры он просит зайти в судейскую и подробно по каждому эпизоду рассказывает, что и как. Это еще не говоря о том, что судьи приезжают в команду перед сезоном, объясняют все нюансы работы ВАР: когда смотрится, когда не смотрится», — сказал Слуцкий «Спорт-Экспрессу».

Тренер подчеркнул, что хотел бы объяснений от российских рефери:

«Я просто прошу объяснений, например, в эпизоде со Старфельтом и назначенным пенальти в матче с "Локомотивом". Перед сезоном нам в Голландии говорили, что если в нашей штрафной площади мяч от головы, от груди или ноги отскочил в руку — это не пенальти. Потому что в такие моменты ты не можешь ее убрать. Старфельту мяч попал в грудь и тут же отскочил в руку — в наши ворота моментально назначили пенальти.

Я спрашиваю: "Поменялись требования? Или введены новые? Или вы ошиблись?" Объясните мне кто-нибудь, пожалуйста, потому что я должен объяснить это игроку. Очень сложно играть в любую игру, не зная ее правил. Это нормальный вопрос, но никто ничего не объясняет. Все смотрят на тебя таким взглядом, как будто сейчас... Я от этого отвык».

«Привык к нормальной коммуникации с арбитрами, которые принимают какое-то решение и спокойно тебе его объясняют. Причем они могут сказать: "Слушай, ошибся". Ну, окей, ты и сам ошибаешься миллион раз. Там судья может сказать, что здесь вот так и так, здесь была показана красная, а не желтая, потому что у него не было попытки сыграть в мяч. То есть они объясняют», — подытожил Слуцкий.

Напомним, до возвращения в Россию специалист тренировал «Витесс». 0