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    Сарри: Я бы поставил «Ювентусу» хорошую оценку

    Футбол Серия A Футбол Италии Ювентус Календарь Серии А Прогнозы на Серию А
    Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал не совсем выразительную игровую форму команды в последних матчах Серии А.

    Маурисио Сарри
    Маурисио Сарри

    «Какую оценку я бы поставил "Ювентусу" на данный момент? Хорошую, ведь это самый сложный чемпионат в истории итальянского футбола.

    В свете очевидных трудностей, я думаю, команда показала хорошие результаты… Это нетипичный этап. Никогда раньше мы не играли в чемпионате в июле.

    Мы не занимаемся какой-либо подготовкой, потому что играть каждые 72 часа невозможно. Мы подготовимся к завтрашней игре через 30 или 40 минут завтра утром.

    Очистить голову после игры, а затем перезарядиться для следующей в течение нескольких дней непросто. Это не всегда происходит автоматически», — цитирует Сарри итальянская пресса. 0

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