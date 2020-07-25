Сарри: Я бы поставил «Ювентусу» хорошую оценку

Главный тренерпрокомментировал не совсем выразительную игровую форму команды в последних матчах Серии А.

«Какую оценку я бы поставил "Ювентусу" на данный момент? Хорошую, ведь это самый сложный чемпионат в истории итальянского футбола.

В свете очевидных трудностей, я думаю, команда показала хорошие результаты… Это нетипичный этап. Никогда раньше мы не играли в чемпионате в июле.

Мы не занимаемся какой-либо подготовкой, потому что играть каждые 72 часа невозможно. Мы подготовимся к завтрашней игре через 30 или 40 минут завтра утром.

Очистить голову после игры, а затем перезарядиться для следующей в течение нескольких дней непросто. Это не всегда происходит автоматически», — цитирует Сарри итальянская пресса. 0