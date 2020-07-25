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    Моуринью назвал себя «чемпионом последних пяти матчей»

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    Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью поразмышлял о результатах команды в этом сезоне.

    Жозе Моуринью
    Жозе Моуринью

    «Когда я пришел, "Тоттенхэм" был 14-м и отставал от "Арсенала" на три очка, а до Лиги чемпионов было, кажется, 11 баллов. Но если считать очки с момента моего прихода... Правда в том, что я не так важен, "Тоттенхэм" — важнее.

    Но если вы хотите двигаться в этом направлении, то я на четвертом месте в чемпионате. Если вы считаете, что быть четвертым в АПЛ — плохо, то это ваше мнение.

    Если вы хотите чуть-чуть посмеяться со мной, то я чемпион последних пяти матчей. Можете дать мне медаль — чемпиону последних пяти матчей, мы набрали 13 очков.

    Я стараюсь постоянно давать максимум. Я не волнуюсь о том, чтобы что-то кому-то доказать. Просто стараюсь все время работать на максимуме. Самый важный матч для меня — следующий, самый важный сезон для меня — следующий», — приводит слова Моуринью Evening Standard.

    «Тоттенхэм» занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ за один тур до завершения первенства. 0

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