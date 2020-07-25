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    Гвардиола получит 300 миллионов фунтов на трансферы

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    Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола получит около 300 миллионов фунтов на трансферы, сообщает sport.es.

    Пеп Гвардиола
    Пеп Гвардиола

    Этим летом специалист намерен подписать двух центральных защитников. Среди кандидатов — Калиду Кулибали из «Наполи», Диего Карлос из «Севильи» и Милан Шкриньяр из «Интера». Также имеется вариант с подписанием Давида Алабы из «Баварии».

    Таким образом, будущее Джона Стоунза и Николаса Отаменди в «Манчестер Сити» находится под большим вопросом.

    Также «Манчестер Сити» планирует подыскать замену Лерою Сане, ушедшему в «Баварию». Один из вариантов — Ферран Торрес из «Валенсии», трансфер которого оценивается в 30-40 миллионов евро.

    Также «Манчестер Сити» хочет приобрести атакующего хавбека или ложную девятку. 0

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