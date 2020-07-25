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    Голкипер «Химок»: Ребята рук не опускают, слез нет, мы старались и бились

    Футбол Химки Зенит Кубок России Футбол России
    Вратарь «Химок» Илья Лантратов остался разочарован результатом финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).

    Илья Лантратов
    Илья Лантратов

    Единственный мяч был забит Артемом Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

    «Не могу сказать, что у нас плохие эмоции после игры. Конечно, обидно. Сергей Николаевич [Юран] настраивал только на победу.

    Мы старались и бились. В раздевалке ребята рук не опускают, слез нет», — сказал Лантратов в эфире «Матч ТВ».

    Напомним, что «Химки» в следующем сезоне будут играть в РПЛ. 0

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