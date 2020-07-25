Голкипер «Химок»: Ребята рук не опускают, слез нет, мы старались и бились

Вратарь «Химок»остался разочарован результатом финального матча Кубка России с «Зенитом» (0:1).

Единственный мяч был забит Артемом Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

«Не могу сказать, что у нас плохие эмоции после игры. Конечно, обидно. Сергей Николаевич [Юран] настраивал только на победу.

Мы старались и бились. В раздевалке ребята рук не опускают, слез нет», — сказал Лантратов в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что «Химки» в следующем сезоне будут играть в РПЛ. 0