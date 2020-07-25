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    Дзюба: Понимали, если проиграем «Химкам», то будет много разговоров

    Футбол Зенит Кубок России Футбол России Химки
    Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился впечатлениями после победы в финале Кубка России против «Химок» (1:0).

    Артем Дзюба
    Артем Дзюба

    Единственный мяч был забит Дзюбой с пенальти в концовке встречи. В компенсированное время «Химки» могли сравнять: Данилкин пробил головой после подачи с фланга — мяч угодил в штангу.

    «Пока водичка. Шампанское ждало, кто выиграет. Определенное давление было. "Химки" молодцы, очень организовано играли.

    В кубковом матче любой может победить. У них был один момент, они простили. Мы же могли все раньше решить. Чуть-чуть не хватало хладнокровия. Понимали, если проиграем "Химкам", то будет много разговоров.

    Пенальти всегда неприятно в таких матчах. Внутри всегда такое ощущение... очень давит. Но после чемпионата мира с Испанией... Вот тогда было действительно страшно.

    Необязательный фол, Малком в сторону уходил. Игрок сам расстроился, что грубо сфолил.

    "Химки" — бойцовская команда. Поздравляю их с выходом в РПЛ. Чуда не произошло.

    Что подумал в моменте с последним ударом по нашим воротам? Я думал, что мяч уже там. Но мне понравился Кержаков — спокойный парень у нас воротах», — сказал Дзюба в эфире «Матч ТВ». 0

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