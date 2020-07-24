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    Флора Таллин — Нымме Калью: онлайн-трансляция матча начнется в 19:30

    Флора Таллин — Нымме Калью: смотреть онлайн, прямая трансляция (24.07.2020)

    Футбол
    В 19:30 в Премиум-лиге Эстонии начнётся матч «Флора Таллин» — «Нымме Калью».

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    Последний матч между собой: «Нымме Калью» — «Флора Таллин» 1:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1.

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Флора Таллин» — «Нымме Калью». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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