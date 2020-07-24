Давид Сильва: Контракт с «Ман Сити» — одно из лучших решений в моей жизни

Бывший полузащитник и капитандал прощальное интервью.

«Для меня все было идеально. Когда я приехал в "Манчестер Сити", то не думал, что останусь здесь так надолго. Помимо футбола, трофеев и прочего, я всегда буду помнить любовь людей, а это — самое важное. Подписание контракта с "Манчестер Сити" — одно из лучших решений в моей жизни, мне тут очень понравилось, как и моей семье. В конце концов, в чужой стране не всегда бывает просто, но мне повезло. Я старался изо всех сил, у меня хорошая статистика, но у нас все это время была отличная команда с высоким боевым духом. Слава богу, что с духом все было в порядке, иначе я бы не задержался тут еще на 10 лет. Я горд, что провел столько времени в "Манчестер Сити" », — цитирует Сильву Goal.com.

Сильва пришел в «Ман Сити» в 2010 году. На его счету 433 матча за клуб, 77 голов и 140 ассистов. 0