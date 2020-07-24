ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 11:17
    • «Урал» и Погребняк прекратили сотрудничество
  • 09:11
    • Назначены арбитры на финал Кубка России
  • 07:49
    • СМИ: «Челси» согласовал контракт с Хаверцом
  • 07:32
    • Панарин возглавил рейтинг лучших левых нападающих в Кубке Стэнли
  • 07:00
    • Хавбек «Динамо» близок к переходу в турецкий клуб
    Все новости спорта

    Давид Сильва: Контракт с «Ман Сити» — одно из лучших решений в моей жизни

    Футбол АПЛ Футбол Англии Манчестер Сити Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ
    Бывший полузащитник и капитан «Манчестер Сити» Давид Сильва дал прощальное интервью.

    Давид Сильва
    Давид Сильва

    «Для меня все было идеально. Когда я приехал в "Манчестер Сити", то не думал, что останусь здесь так надолго. Помимо футбола, трофеев и прочего, я всегда буду помнить любовь людей, а это — самое важное. Подписание контракта с "Манчестер Сити" — одно из лучших решений в моей жизни, мне тут очень понравилось, как и моей семье. В конце концов, в чужой стране не всегда бывает просто, но мне повезло. Я старался изо всех сил, у меня хорошая статистика, но у нас все это время была отличная команда с высоким боевым духом. Слава богу, что с духом все было в порядке, иначе я бы не задержался тут еще на 10 лет. Я горд, что провел столько времени в "Манчестер Сити" », — цитирует Сильву Goal.com.

    Сильва пришел в «Ман Сити» в 2010 году. На его счету 433 матча за клуб, 77 голов и 140 ассистов. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Неугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • Вчера в 16:05
    •
  • Прогноз
  • «Милан» — «Аталанта»
  • 2.01
  • Сегодня в 22:45
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Милан» и «Аталанта» сыграют результативно?
  • «Милан» — «Аталанта». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Парижане уже к перерыву поведут крупно
  • ПСЖ — «Сент-Этьен». Прогноз и ставки
  • 1.97
    •
  • Удастся ли Исмаилову затянуть бой с Емельяненко?
  • Емельяненко — Исмаилов. Прогноз и ставки
  • 2.05
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    2.91
  • Экспресс дня 24 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  2.01
  • Прогноз на матч Милан — Аталанта
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.97
  • Прогноз на матч ПСЖ — Сент-Этьен
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Емельяненко — Исмаилов
  • Прочие
  • Сегодня в 22:00
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  4.00
  • Прогноз на матч Зенит — Химки
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  1.71
  • Прогноз на матч Ислочь — Динамо Брест
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры