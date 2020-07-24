Быстров: Половина игроков «Химок» будет трястись до начала матча с «Зенитом»

Бывший хавбек «Зенита»рассказал о своих ожиданиях от финального матча Кубка России междуи петербургским клубом.

«К одному матчу "Химки" готовы, вот они с "Уралом" его провели. Половина игроков не будут спать ночью и будут трястись до самого начала матча.

У "Зенита" запас прочности очень большой, в этой ситуации все зависит только от него. Думаю, судьи отработают в этом матче хорошо.

Советую всем критикующим, возьмите свисток, выйдите во двор и посудите игру мужиков три на три, без фингала они домой не вернутся.

Уверен, что "Зенит" победит в Кубке», — сказал Быстров в эфире программы «Все на Матч!». 0