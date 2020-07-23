Тьяго Силва: Я не хотел уходить из ПСЖ, но решение уже принято

Бывший защитник и капитан парижскогоподелился мыслями после ухода из клуба. С ним не стали продлевать контракт.

«Это особенный момент для меня. С фанатами у меня всегда было взаимное уважение. Они спрашивали, могу ли я остаться, но это не мое решение. Сейчас не время говорить на эту тему.

У нас будет время поговорить об этом позже. Я не хотел уходить, но решение уже принято. Я уважаю данное решение и буду уважать его до конца.

Нет никаких переговоров. Леонардо уже говорил с прессой на данную тему. Я не хочу это обсуждать. Я понимаю желание СМИ разузнать, что происходит, но сейчас не время говорить об этом», — цитирует Силву Goal. 0