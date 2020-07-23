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    «Локомотив» проведет переговоры с Кокориным

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    «Локомотив» планирует пообщаться с нападающим Александром Кокориным, который летом станет свободным агентом, пишет журналист Сергей Егоров в Telegram.

    Александр Кокорин
    Александр Кокорин

    По его информации, Москва является приоритетом для семьи футболиста. Кроме того, форвард нравится главному тренеру «красно-зеленых» Марко Николичу.

    Напомним, что Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года. У «Локомотива» есть финансовые возможности, чтобы дать игроку такой контракт.

    Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Сочи».

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    • В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 0

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