«Локомотив» проведет переговоры с Кокориным

«Локомотив» планирует пообщаться с нападающим, который летом станет свободным агентом, пишет журналист Сергей Егоров в Telegram.

По его информации, Москва является приоритетом для семьи футболиста. Кроме того, форвард нравится главному тренеру «красно-зеленых» Марко Николичу.

Напомним, что Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года. У «Локомотива» есть финансовые возможности, чтобы дать игроку такой контракт.

Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Сочи».

В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 0