«Локомотив» проведет переговоры с Кокориным

Александр Кокорин
globallookpress.com
По его информации, Москва является приоритетом для семьи футболиста. Кроме того, форвард нравится главному тренеру «красно-зеленых» Марко Николичу.
Напомним, что Кокорин хочет заработать 10 миллионов евро за три года. У «Локомотива» есть финансовые возможности, чтобы дать игроку такой контракт.
Ранее сообщалось об интересе к Кокорину со стороны «Зенита», «Спартака», «Динамо» и «Сочи».
В этом сезоне Кокорин провел за «Сочи» 10 матчей в РПЛ, в которых забил 7 голов и сделал 2 результативные передачи. 0