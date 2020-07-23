ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» с чемпионским трофеемНеугасающая мотивация. «Ливерпуль» в эффектном стиле победил «Челси»
  • 16:34
    • РПЛ подтвердила вылет «Крыльев Советов»
  • 11:50
    • «Краснодар» объявил об уходе Фернандеша и Фьолусона
  • 17:03
    • «Локомотив» интересуется нападающим «Бордо»
  • 16:52
    • Мариу попрощался с «Локомотивом»
  • 16:21
    • Бывший наставник «Зенита» будет руководить киевским «Динамо»
    Все новости спорта

    Гончаренко рассказал о переосмыслении многих вещей после недельной паузы

    Футбол ЦСКА РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре команды после паузы, а также рассказал о возможном усилении.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Мы стали гораздо более качественнее играть после паузы, именно после "Зенита". Многие говорят, что я куда-то уехал, что-то произошло. У меня самая главная оценка — честно сказал руководству, что если я мешаю развитию футболистов, тогда надо честно признаться, что что-то не так. Эта недельная пауза позволила мне переосмыслить какие-то вещи.

    Мы стали по-другому располагаться на поле в атаке, более дозированно прессинговать, в результате улучшили нашу игру. Очень важно, что усилили игру Влашич и Чалов. Это явилось для нас очень важным показателем.

    Делаем все возможное, чтобы усилить команду. Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определенные позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков», — сказал Гончаренко в эфире Youtube-канала ЦСКА. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Финиш РПЛ: «Краснодар» и ЦСКА в борьбе за Лигу чемпионов
  • 20/07/2020 в 19:32
    •
  • Прогноз
  • «Удинезе» — «Ювентус»
  • 1.60
  • Сегодня в 20:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Ювентус» еще на шаг станет ближе к защите Скудетто?
  • «Удинезе» — «Ювентус». Прогноз и ставки
  • 1.60
    •
  • Прервет ли «Лацио» серию без побед?
  • «Лацио» — «Кальяри». Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
  • «Галатасарай» продлит серию против «Антальяспора»?
  • «Антальяспор» — «Галатасарай». Прогноз и ставки
  • 1.61
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Все букмекеры
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.15
  • Экспресс дня 23 июля
  • Сегодня в 22:45
    •  1.60
  • Прогноз на матч Удинезе — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.12
  • Прогноз на матч Лацио — Кальяри
  • Футбол
  • Сегодня в 22:45
    •  1.61
  • Прогноз на матч Антальяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Ордабасы — Астана
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Краковия — Лехия Гданьск
  • Футбол
  • Завтра в 21:00
    •  2.10
  • Прогноз на матч Мальме — Хаммарбю
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры