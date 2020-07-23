Гончаренко рассказал о переосмыслении многих вещей после недельной паузы

Главный тренер ЦСКАподелился мнением об игре команды после паузы, а также рассказал о возможном усилении.

«Мы стали гораздо более качественнее играть после паузы, именно после "Зенита". Многие говорят, что я куда-то уехал, что-то произошло. У меня самая главная оценка — честно сказал руководству, что если я мешаю развитию футболистов, тогда надо честно признаться, что что-то не так. Эта недельная пауза позволила мне переосмыслить какие-то вещи.

Мы стали по-другому располагаться на поле в атаке, более дозированно прессинговать, в результате улучшили нашу игру. Очень важно, что усилили игру Влашич и Чалов. Это явилось для нас очень важным показателем.

Делаем все возможное, чтобы усилить команду. Тем более что у нас появились очень хорошие возможности, чтобы усилить команду точечно, именно точечно. У нас есть определенные позиции, которые нуждаются в усилении, мы на эти позиции ищем игроков», — сказал Гончаренко в эфире Youtube-канала ЦСКА. 0