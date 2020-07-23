«Зенит» не планирует продавать Азмуна

Генеральный директорпрокомментировал информацию об интересек нападающему

«Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», — цитирует Медведева ТАСС.

Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне, вторым финишировал его одноклубник Артем Дзюба. Футболисты забили по 17 мячей. Однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки. 0