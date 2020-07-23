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    «Зенит» не планирует продавать Азмуна

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    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе «Наполи» к нападающему Сердару Азмуну.

    Сердар Азмун
    Сердар Азмун

    «Мы не ведем переговоры о продаже Азмуна. Его мастерство растет. Это означает, что его рыночная стоимость не достигла потолка.

    Мы доигрываем чемпионат и Кубок России, потом будем заниматься формированием команды на следующий сезон. Это относится ко всем потенциальным и реальным новичкам», — цитирует Медведева ТАСС.

    Азмун стал лучшим бомбардиром РПЛ в текущем сезоне, вторым финишировал его одноклубник Артем Дзюба. Футболисты забили по 17 мячей. Однако россиянин семь раз отличился с пенальти, в активе же иранца есть только один гол с одиннадцатиметровой отметки. 0

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