Юран: С удовольствием заберу ряд игроков «Спартака»

Главный тренерзаявил, что подмосковный клуб хотел бы арендовать нескольких игроков

«Я уже созванивался с Шамилем Газизовым. Я его поздравил с назначением, он меня с выходом в финал Кубка. Затронули тему возможной аренды футболистов "Спартака". Посмотрим, как будет дальше. Сейчас сезон закончится, в московском клубе примут решение, кто остается, кто уходит в аренду.

Безусловно, я с удовольствием заберу ряд игроков. Это нормальное явление. Считаю, в "Химках" я смогу дать ребятам возможность развиваться, постоянно играть», — цитирует Юрана «Спорт-Экспресс».

Напомним, ранее стало известно, что «Химки» все же выступят в РПЛ в новом сезоне. 0