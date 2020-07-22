«Урал» — «Локомотив: счет 0:1, обзор гола

Антон Миранчук
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«Железнодорожники» забили на 46 минуте первого тайма. Это сделал Антон Миранчук. Правой ногой футболист положил мяч в дальний нижний угол ворот.
На 92 минуте автор единственного гола в матче получил вторую желтую карточку и удаление.
«Локомотив» закончил сезон на втором месте с 54 очками. «Урал» на 11 строчке с 35 баллами.
РПЛ. 30 тур
«Урал» — «Локомотив» — 0:1
Гол: 0:1 — 45 Миранчук«Урал»: Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80)«Локомотив»: Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук (Черный, 90), Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56)Предупреждение: Магомадов (14), Бумаль (19), Аугустыняк (31), Эль-Кабир (32), Емельянов (47), Рыбчинский (51), Миранчук (78), Живоглядов (86), Фарфан (90)Удаление: Миранчук (90)