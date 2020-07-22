«Урал» — «Локомотив: счет 0:1, обзор гола

В матче 30 тура РПЛодержал победу надсо счетом 0:1.

«Железнодорожники» забили на 46 минуте первого тайма. Это сделал Антон Миранчук. Правой ногой футболист положил мяч в дальний нижний угол ворот.

На 92 минуте автор единственного гола в матче получил вторую желтую карточку и удаление.

«Локомотив» закончил сезон на втором месте с 54 очками. «Урал» на 11 строчке с 35 баллами.