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    Гол Антона Миранчука принес «Локо» победу над «Уралом»

    «Урал» — «Локомотив: счет 0:1, обзор гола

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    В матче 30 тура РПЛ «Локомотив» одержал победу над «Уралом» со счетом 0:1.

    Антон Миранчук
    Антон Миранчук

    «Железнодорожники» забили на 46 минуте первого тайма. Это сделал Антон Миранчук. Правой ногой футболист положил мяч в дальний нижний угол ворот.

    На 92 минуте автор единственного гола в матче получил вторую желтую карточку и удаление.

    «Локомотив» закончил сезон на втором месте с 54 очками. «Урал» на 11 строчке с 35 баллами.

    РПЛ. 30 тур
    «Урал» — «Локомотив» — 0:1
    Гол: 0:1 — 45 Миранчук«Урал»: Годзюр, Емельянов (Ароян, 83), Герасимов, Калинин, Эль-Кабир (Бавин, 39), Бумаль, Аугустыняк, Егорычев (Погребняк, 79), Бикфалви, Магомадов, Панюков (Ефремов, 80)«Локомотив»: Коченков, Магкеев, Серкейра (Куликов, 67), Живоглядов, Рыбус, Баринов, Миранчук, Рыбчинский (Жемалетдинов, 68), Миранчук (Черный, 90), Кверквелия, Сулейманов (Фарфан, 56)Предупреждение: Магомадов (14), Бумаль (19), Аугустыняк (31), Эль-Кабир (32), Емельянов (47), Рыбчинский (51), Миранчук (78), Живоглядов (86), Фарфан (90)Удаление: Миранчук (90)
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