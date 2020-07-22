Уиган — Фулхэм. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Уиган»: Дэвид Маршалл, Нейтан Бёрн, Энтони Робинсон, Седрик Кипре, Леон Балогун, Sam Morsy, Джамал Лоу, Джозеф Уильямс, Киран Довелл, Кол Нейсмит, Киффер Мур.
«Фулхэм»: Марек Родак, Майкл Гектор, Денис Одои, Тим Рим, Джо Брайан, Нескенс Кебано, Томас Кейрни, Гарри Артер, Антони Кнокар, Joshua Onomah, Александр Митрович.
Предыдущий матч соперников: «Фулхэм» — «Уиган» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:1.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Уиган» со счетом 2:1. 0