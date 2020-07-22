Рединг — Суонси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Рединг»: Кристофер Гантер, Майкл Моррисон, Мэттью Миазга, Лиам Мур, Эндрю Риномота, Джон Свифт, Яку Мейте, Майкл Олисе, Омар Ричардс, Рафаэл, Георге Пушкаш.
«Суонси»: Marc Guehi, Майк ван дер Хорн, Джей Фултон, Мэтт Граймз, Риан Брустер, Andre Ayew, Коннор Робертс, Джейк Бидвелл, Erwin Mulder, Конор Галлахер, Ben Cabango.
Предыдущий матч соперников: «Суонси» — «Рединг» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Суонси» со счетом 2:3. 0