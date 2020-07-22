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    «Ливерпуль» — «Челси». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Ливерпуль — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

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    В 22:15 в АПЛ начнётся матч «Ливерпуль» — «Челси».

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    Составы команд:

    «Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.

    «Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич, Рис Джеймс, Виллиан, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт.

    Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Ливерпуль» 2:0 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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