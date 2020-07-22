Ливерпуль — Челси. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Ливерпуль»: Алисон Бекер, Вирджил ван Дейк, Джозеф Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Фабиньо, Жоржиньо Вейналдум, Наби Кейта, Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах.
«Челси»: Кепа Аррисабалага, Antonio Ruediger, Курт Зума, Сесар Аспиликуэта, Маркос Алонсо, Жоржиньо, Матео Ковачич, Рис Джеймс, Виллиан, Оливье Жиру, Мэйсон Маунт.
Предыдущий матч соперников: «Челси» — «Ливерпуль» 2:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0