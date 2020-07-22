Лидс — Чарльтон Атлетик. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (22.07.2020)

Составы команд:
«Лидс»: Иллан Меслье, Luke Ayling, Бен Уайт, Лиам Купер, Стюарт Даллас, Эгзиян Алиоски, Пабло Эрнандес, Джек Харрисон, Pascal Struijk, Матеуш Клих, Патрик Бэмфорд.
«Чарльтон Атлетик»: Диллон Филлипс, Adam Matthews, Томас Локьер, Джейсон Пирс, Мамаду Сарр Наби, Alfie Doughty, Aiden McGeady, Джош Каллен, Sam Field, Мэкоэли Бонне, Josh Davison.
Предыдущий матч соперников: «Чарльтон Атлетик» — «Лидс» 1:0 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 2:3.
«Искусственный интеллект» считает, что победит «Чарльтон Атлетик» со счетом 2:3. 0