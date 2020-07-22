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    Ляказетт: Это был мой самый тяжелый сезон в «Арсенале»

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    Нападающий лондонского «Арсенала» Александр Ляказетт назвал этот сезон самым тяжелым в своей карьере в Англии.

    Александр Ляказетт
    Александр Ляказетт

    «Пожалуй, да, это был мой самый тяжелый сезон в "Арсенале". Из-за травмы я пропустил больше времени, чем предполагалось, и это повлияло на меня. Кроме того, был период, когда я не мог забить гол. Да, мне пришлось нелегко психологически, но все же я многому научился. Трудности в этом сезоне сослужат хорошую службу в будущем.

    Конечно, неприятно сидеть на скамейке запасных. В жизни у меня бывали моменты и посложнее, но я никогда не сомневался в себе. У меня были скорее не сомнения, а недовольство, как и у любого игрока, который хочет не сидеть, а играть.

    Что поменялось с приходом Артеты по сравнению с Эмери? Это совершенно другой метод управления командой, другое тактическое видение. Трудно рассказать о каждом изменении, потому что их так много. Тренер стал просить меня играть по-другому. У них разные взгляды на футбол», — сказал Ляказетт в интервью Canal Plus. 0

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