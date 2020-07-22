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    Бристоль Сити — Престон Норт Энд: онлайн-трансляция матча начнется в 21:30

    Бристоль Сити — Престон Норт Энд: смотреть онлайн, прямая трансляция (22.07.2020)

    Футбол Футбол Англии
    В 21:30 в английском Чемпионшипе начнётся матч «Бристоль Сити» — «Престон Норт Энд».

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    Последний матч между собой: «Престон Норт Энд» — «Бристоль Сити» 3:3 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 0:3.

    «Искусственный интеллект» считает, что матч закончится со счетом 0:3 (победит «Престон Норт Энд»).

    На LiveCup.Run следите за онлайн-трансляцией матча «Бристоль Сити» — «Престон Норт Энд». Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистикой по ходу игры и чат с болельщиками.

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