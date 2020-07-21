Газизов: «Спартак» должен завершить чемпионат с высоко поднятой головой

Генеральный директор «Спартака»считает, что команда должна завершить чемпионат на высокой ноте.

22 июля, пройдут семь матчей 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в 19:00 по московскому времени. В Казани встретятся «Рубин» и «Спартак».

«Нас ждет заключительный матч. Надо стараться подняться как можно выше в таблице.

"Рубин" — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.

Понятно, что поражение от "Зенита" положительных эмоций не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше», — цитирует Газизова Sport24.ru.

Команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице. В активе «Спартака» 36 очков и девятая позиция, у «Рубина» — 35 очков и десятое место.

Встреча первого круга между этими командами завершилась вничью, 0:0. 0