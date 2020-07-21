ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Криштиану РоналдуСкудетто приближается. Дубль Роналду принес «Юве» победу над «Лацио»
  • 18:44
    • У семи хоккеистов ЦСКА выявлен коронавирус
  • 18:01
    • СМИ: РФС не будет рассматривать вопрос расширения РПЛ
  • 17:19
    • Акинфеев может завершить карьеру в 2022 году
  • 16:20
    • Еще два клуба РПЛ сделали предложения Кокорину
  • 15:27
    • Кубок России получил нового титульного спонсора — «Бетсити»
    Все новости спорта

    Деспотович быстро принял решение о переходе в «Рубин»

    Футбол Рубин РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Нападающий Джордже Деспотович заявил, что долго не думал над переходом в казанский футбольный клуб «Рубин», хотя получил и другие предложения из Европы и Китая.

    Джордже Деспотович
    Джордже Деспотович

    Во вторник, 21 июля, «Рубин» объявил о подписании трехлетнего контракта с Деспотовичем, который находился в статусе свободного агента.

    «Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как "Рубин".

    У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России.

    Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

    У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче.

    Тогда каждый из нас вырастет как футболист. Хорошая конкуренция всегда помогала мне. Надеюсь, что так будет и сейчас.

    Этот шаг (переход в "Рубин") важен. Я играл два года в "Оренбурге" и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года.

    Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы», — сказал Деспотович, которого цитирует официальный сайт «Рубина»

    Сербский форвард с 2018 года выступал за «Оренбург», который покинул в июне в связи с истечением срока контракта. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Трансферный дайджест. 7-13 июля
  • 13/07/2020 в 20:12
    •
  • Прогноз
  • «Рубин» — «Спартак»
  • 1.80
  • Завтра в 19:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • В Бергамо стоит ждать забитых мячей в обе стороны?
  • «Аталанта» — «Болонья». Прогноз и ставки
  • 1.63
    •
  • Станет ли «Арсенал» преградой для «Астон Виллы»?
  • «Астон Вилла» — «Арсенал». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • Выиграет ли «Манчестер Сити» на «Викарэйдж Роуд»?
  • «Уотфорд» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки
  • 1.95
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть10 000 рублей новым игрокам ИгратьСтраховка ставок до 10 000 рублей ИгратьБонус новым клиентам до 15 000 рублей
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.28
  • Экспресс дня 21 июля
  • Сегодня в 22:15
    •  1.63
  • Прогноз на матч Аталанта — Болонья
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Астон Вилла — Арсенал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:15
    •  1.95
  • Прогноз на матч Уотфорд — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.63
  • Прогноз на матч Спортинг — Витория Сетубал
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч ЦСКА — Тамбов
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Рубин — Спартак
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.83
  • Прогноз на матч Краснодар — Ахмат
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч Ростов — Зенит
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛЛа ЛигаСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры