Деспотович быстро принял решение о переходе в «Рубин»

Нападающийзаявил, что долго не думал над переходом в казанский футбольный клуб, хотя получил и другие предложения из Европы и Китая.

Во вторник, 21 июля, «Рубин» объявил о подписании трехлетнего контракта с Деспотовичем, который находился в статусе свободного агента.

«Я очень рад, что вернулся в Россию. Рад, что подписал контракт с такой большой командой, как "Рубин".

У меня была пара предложений из Европы и Китая, но я долго не думал, хотел еще поиграть в России.

Спасибо руководству, тренерам, которые мне доверились и предложили контракт. Надеюсь, что буду оправдывать это доверие и забивать голы.

У меня личных задач никогда не было. В первую очередь, я буду работать на команду. Если команда будет играть хорошо, всем будет легче.

Тогда каждый из нас вырастет как футболист. Хорошая конкуренция всегда помогала мне. Надеюсь, что так будет и сейчас.

Этот шаг (переход в "Рубин") важен. Я играл два года в "Оренбурге" и хочу сказать им спасибо за все: за прекрасные два года.

Они мне дали шанс показать себя в хорошем чемпионате, и сейчас я перехожу в большую команду. Надеюсь, что и дальше буду играть хорошо и забивать голы», — сказал Деспотович, которого цитирует официальный сайт «Рубина»

Сербский форвард с 2018 года выступал за «Оренбург», который покинул в июне в связи с истечением срока контракта. 0