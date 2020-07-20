«СЭ»: «Урал» рассматривает кандидатуру Юрана на пост главного тренера

Главный тренер «Химок»может возглавить, сообщает «Спорт-Экспресс».

20 июля екатеринбургский клуб официально объявил об отставке Дмитрия Парфенова. К матчу 30-го тура РПЛ с «Локомотивом» команду будет готовить Юрий Матвеев.

По информации источника, не исключено, что именно этот специалист в будущем займет пост главного тренера на постоянной основе.

Отмечается, «Урал» изучает и другие варианты. Одним из кандидатов является Юран.

Напомним, что «Химки» обыграли «Урал» в полуфинале Кубка России (3:1), после чего Парфенов подал в отставку.

В настоящий момент екатеринбуржцы занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 35 очков. 0