Вулверхэмптон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.07.2020)

Составы команд:
«Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Леандер Дендонкер, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.
«Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Скотт Данн, Мамаду Сако, Tyrick Mitchell, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Джордан Айю, Уилфрид Заха.
Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).
У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.
Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0