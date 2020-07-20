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    «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Вулверхэмптон — Кристал Пэлас. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.07.2020)

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    В 22:15 в английской Премьер-лиге начнётся матч «Вулверхэмптон» — «Кристал Пэлас».

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    Составы команд:

    «Вулверхэмптон»: Руй Патрисиу, Вийи Боли, Конор Коди, Леандер Дендонкер, Мэтт Доэрти, Рубен Невеш, Хонни, Жоау Моутинью, Рауль Хименес, Даниэл Поденсе, Адама Траоре.

    «Кристал Пэлас»: Висенте Гуайта, Джоэл Уорд, Скотт Данн, Мамаду Сако, Tyrick Mitchell, Эндрос Таунсенд, Джеффри Шлупп, Джеймс Макартур, Джеймс Маккарти, Джордан Айю, Уилфрид Заха.

    Предыдущий матч соперников: «Кристал Пэлас» — «Вулверхэмптон» 1:1 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 0:0.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 0:0. 0

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