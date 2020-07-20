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    «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон». Футбол онлайн, трансляция, составы

    Шеффилд Юнайтед — Эвертон. Онлайн-трансляция, составы, прогноз (20.07.2020)

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    В 20:00 в английской футбольной Премьер-лиге начнётся матч «Шеффилд Юнайтед» — «Эвертон».

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    Составы команд:

    «Шеффилд Юнайтед»: Дин Хендерсон, Jack O'Connell, Крис Башам, Джон Иган, Джордж Балдок, Энда Стивенс, Оливер Норвуд, Бен Осборн, Сандер Берге, Оливер Макбарни, Дэвид Макголдрик.

    «Эвертон»: Джордан Пикфорд, Майкл Кин, Лука Динь, Джибриль Сидибе, Jarrad Branthwaite, Гилфи Сигурдссон, Тео Уолкотт, Андре Гомеш, Том Дэвис, Ришарлисон, Доминик Калверт-Льюин.

    Предыдущий матч соперников: «Эвертон» — «Шеффилд Юнайтед» 0:2 (полная статистика встреч).

    У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт — 1:1.

    Наш «Искусственный интеллект» считает, что будет ничья — 1:1. 0

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